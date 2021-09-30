В КФУ откроется первая магистратура по медицинскому направлению

В Казанском федеральном университете летом 2022 года откроется магистерская программа по направлению подготовки: «Общественное здравоохранение», сообщает пресс-служба вуза.



В магистратуру смогут поступить все, у кого есть диплом государственного образца о высшем образовании. Особенно в университете ждут окончивших бакалавриат по направлениям «микробиология», «генетика», «биохимия» и «биофизика».

«Часто они работают в больницах лаборантами, но получить статус врача-лаборанта не могут, так как у них нет медицинского образования. По окончании нашей магистратуры будет выдаваться диплом КФУ о высшем медицинском образовании», — рассказал заведующий кафедрой охраны здоровья человека ИФМиБ КФУ, доктор медицинских наук Тимур Зефиров.

Пока что в планах набор группы из 15 человек. Образование будет предоставляться на платной основе.

Фото: kpfu.ru

В июле в КФУ назвали возраст самого взрослого абитуриента. Самым возрастным абитуриентом университета стал 72-летний Анатолий Кульчицкий. Свое заявление он подал в магистратуру института социально-философских наук и массовых коммуникаций на направление «теология». Юным абитуриентам по 17 лет. Их насчитывается более 5 тысяч.

Маргарита Головатенко