В Татарстане мужчину насмерть сбил поезд — проводится проверка

Фото: Центральное МСУТ СКР

По предварительным данным, утром вторника, 21 июня, на 11 км перегона «Лагерная — Казань» э/п 6321, следующий по маршруту Казань — Паратск, насмерть сбил мужчину 1980 года рождения, который переходил через пути в необорудованном для этого месте. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Машинист экстренно затормозил и подавал сигнал большой громкости, но это не помогло спасти пешехода.

Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. На место выехал следователь. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка.

В марте в Казани электропоезд сбил подростка 2004 года рождения. Инцидент произошел днем 21 марта на 21-м километре перегона «Ометьево — Вахитово» Горьковской железной дороги.

В ноябре прошлого года вблизи станции Свияжск Горьковской железной дороги грузовой поезд насмерть сбил мужчину



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Маргарита Головатенко