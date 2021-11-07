Новости происшествий

19:57 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане грузовой поезд наехал на мужчину — транспортная прокуратура и СК начали проверку

19:05, 07.11.2021
В Татарстане грузовой поезд наехал на мужчину — транспортная прокуратура и СК начали проверку
Фото: psut.sledcom.ru

Сегодня вечером вблизи станции Свияжск Горьковской железной дороги грузовой поезд насмерть сбил мужчину. По данному факту Татарская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

По предварительным данным, мужчину сбили на 701 км железнодорожного пути на пешеходном переходе грузовым поездом. Личность погибшего устанавливается. В момент происшествия машинист поезда применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако наезд предотвратить не удалось.

Фото: wikipedia.org


На месте происшествия выехала следственно-оперативная группа Казанского ЛУ МВД России на транспорте, следователь Центрального МСУТ СК России, а также и.о. Татарского транспортного прокурора, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В начале октября в Менделеевске поезд сбил мужчину.

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также