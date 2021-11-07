В Татарстане грузовой поезд наехал на мужчину — транспортная прокуратура и СК начали проверку

Сегодня вечером вблизи станции Свияжск Горьковской железной дороги грузовой поезд насмерть сбил мужчину. По данному факту Татарская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

По предварительным данным, мужчину сбили на 701 км железнодорожного пути на пешеходном переходе грузовым поездом. Личность погибшего устанавливается. В момент происшествия машинист поезда применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако наезд предотвратить не удалось.

Фото: wikipedia.org



На месте происшествия выехала следственно-оперативная группа Казанского ЛУ МВД России на транспорте, следователь Центрального МСУТ СК России, а также и.о. Татарского транспортного прокурора, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.



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