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В Казани электропоезд сбил подростка — следователи проводят проверку

16:42, 28.03.2022 1
В Казани электропоезд сбил подростка — следователи проводят проверку
Фото: psut.sledcom.ru

В Казани электропоезд сбил подростка. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, инцидент произошел днем 21 марта на 21-м километре перегона «Ометьево — Вахитово» Горьковской железной дороги. Электропоезд сообщением Сосновка — Казань сбил подростка 2004 года рождения.

Фото: wikipedia.org

Машинист применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако травмирование предотвратить не удалось. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося, готовятся к назначению ряд экспертиз.

В ноябре прошлого года вблизи станции Свияжск Горьковской железной дороги грузовой поезд насмерть сбил мужчину.

Татьяна Леухина
ПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:02
    18 лет это подросток???????????
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