В Казани электропоезд сбил подростка — следователи проводят проверку
В Казани электропоезд сбил подростка. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По предварительным данным, инцидент произошел днем 21 марта на 21-м километре перегона «Ометьево — Вахитово» Горьковской железной дороги. Электропоезд сообщением Сосновка — Казань сбил подростка 2004 года рождения.
Машинист применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако травмирование предотвратить не удалось. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося, готовятся к назначению ряд экспертиз.
В ноябре прошлого года вблизи станции Свияжск Горьковской железной дороги грузовой поезд насмерть сбил мужчину.
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