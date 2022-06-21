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На Мамадышском тракте в Казани не работают светофоры

09:41, 21.06.2022
На Мамадышском тракте в Казани не работают светофоры
Фото: Максим Платонов

В Казани на Мамадышском тракте не работают светофоры. Об этом «Реальному времени» сообщают очевидцы.

Мамадышский тракт — одна из основных магистральных дорог Казани. Его протяженность около 6 км.

Перебои в работе светофоров на казанских дорогах наблюдаются периодически. В апреле они временно перестали работать на перекрестке улиц Мусина и Чуйкова.

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Татьяна Демина
Авто Татарстан

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