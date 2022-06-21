На Мамадышском тракте в Казани не работают светофоры
В Казани на Мамадышском тракте не работают светофоры. Об этом «Реальному времени» сообщают очевидцы.
Мамадышский тракт — одна из основных магистральных дорог Казани. Его протяженность около 6 км.
Перебои в работе светофоров на казанских дорогах наблюдаются периодически. В апреле они временно перестали работать на перекрестке улиц Мусина и Чуйкова.
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Татьяна ДеминаАвто Татарстан
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