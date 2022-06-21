ОЭЗ «Алабуга» объявила тендер на сопровождение подготовки документации на получение господдержки за 76 млн

Особая экономическая зона промышленно-производственного «Алабуга» объявила тендер на оказание услуг по сопровождению подготовки документации на получение в период с 2022 по 2024 год средств государственной поддержки в соответствии с постановлением правительства России от 30.10.2014 г. №1119, от 09.01.2014 г. №15, и от 04.08.2015 г. №794. Максимальная цена контракта — 76,3 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

В перечень оказываемых услуг входят:

проведение юридического аудита и сопровождение подготовки заявки на отбор с приложением документов, представляемых в составе заявки на отбор субъектов России, имеющих право на получение государственной поддержки;

юридический аудит и сопровождение документов в целях внесения соответствующих изменений об индустриальном парке «Алабуга» в реестр;

аудит и сопровождения корректировки заявки на основании выявленных Минпромторгом, Минфином, Минэкономразвития замечаний;

проведение юридического аудита и сопровождение подготовки документов для МТ в 2023 году.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 4 июля, итоги подведут 8 июля.

Фото: Роман Хасаев (архив)

7 июня стало известно, что масштабные планы татарстанских концессионеров по модернизации коммунальной инфраструктуры уперлись в программу Федерального фонда содействия реформированию ЖКХ, начавшего раздачу инфраструктурных займов регионам. Так, заявка республики на 5,9 млрд пока не попала в число выбранных, а значит, одна из крупных коммунальных концессий, ОЭЗ «Алабуга», рискует остаться в будущем году без финансирования. Вместе с этим маховик по передаче в концессию коммунальных объектов в Татарстане набирает обороты: уже заключено 110 соглашений в малых городах, которые наряду с ОЭЗ смогут претендовать на федеральные деньги. Подробнее — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Максим Кокунин