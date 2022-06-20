Вечером на дорогах Казани образовались 7-балльные пробки

Вечером на казанских дорогах образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

В основном движение затруднено в центре города. Заторы наблюдаются на улицах: Карла Маркса, Лево-Булачной, Тихомирнова, Павлюхина, Вишневского, Николая Ершова, Марселя Салимжанова, Достоевского. Также пробки возникли на Кировской дамбе, Мамадышском тракте, Космонавтов, Аделя Кутуя, Юлиуса Фучика, Ломжинской и других.

Кроме этого, произошло пять ДТП. По одному — на Кировской дамбе, Назарбаева, Ленской улице, два — на Сибирском тракте.

скриншот

Накануне в Казани проходил Сабантуй. В связи с этим пробки наблюдались утром на дорогах около поселка Мирного перед началом праздника, а затем образовались на выезде с площадок после окончания мероприятия.

Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Дарья Акимова