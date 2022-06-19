В Казани на дорогах около места проведения Сабантуя в Мирном наблюдаются пробки

Фото: Максим Платонов (архив)

На дорогах Казани, около поселка Мирный, где сегодня проходит Сабантуй в Березовой Роще, наблюдаются пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Они обнаружены по улицам Давликеевская, Ново-Давликеевская, братьев Батталовых и Фермское шоссе. Также заторы образовались на Проспекте Победы и Оренбургском тракте около РКБ и Казанской академии тенниса.

Также затруднено движение около здания КГАУ по адресу Ферма-2, 53, рядом с улицей Рауиса Гареева.

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Сабантуй отмечается сегодня в Казани. «Реальное время» публиковало полную подробную программу праздничных площадок и варианты проезда к ним.

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Дарья Акимова