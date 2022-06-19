В Казани заканчивается Сабантуй — на выезде из Мирного и Лебяжьего образовались пробки

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани завершается празднование Сабантуя. В связи с этим на выезде с площадок в Березовой Розе в поселке Мирный и около озера Лебяжье образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

В основном, заторы появились на дорогах по улицам Братьев Батталовых, Фермское шоссе, Рауиса Гареева. Также движение затруднено на Горьковском шоссе рядом с лесопарком Лебяжье.

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Утром пробки наблюдались на дорогах около поселка Мирный перед началом Сабантуя. Движение было затруднено по улицам Давликеевская, Ново-Давликеевская, братьев Батталовых и Фермское шоссе.

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Дарья Акимова