26 июня в Татарстане испекут самый большой бэлеш в России

Фото: Лейла Аралбаева (архив)

26 июня, в День молодежи, в Балтасинском районе Татарстана испекут самый большой в России бэлеш в рамках ZoorZoom Бәлеш Party — 2022. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Чтобы испечь 50-килограммовый бэлеш диаметром 1 метр, потребуется огромная печь. ZoorZoom Бәлеш Party пройдет в парке отдыха «Сабантуй». Начало — в 11.00. На празднике представят гастрономическую, выставочную и развлекательную площадки.

По словам начальника отдела по делам молодежи, спорта и туризма Балтасинского района Рустама Загидуллина, бэлеш — жемчужина татарской кухни и символ татарского народа. Поэтому в День молодежи хочется преподнести его подрастающему поколению.

Фото: Лейла Аралбаева (архив)

4 июня в Казани проходил «Гастрофест на Лебяжьем». На нем собрались порядка 150 предпринимателей. Самая большой площадкой стала зона фуд-корта, которая объединила более 30 фуд-траков.



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Дарья Акимова