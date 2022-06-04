Порядка 150 предпринимателей приняли участие в гастрофесте на Лебяжьем в Казани

В Казани на «Гастрофесте на Лебяжьем» собрались порядка 150 предпринимателей. Они развлекали и кормили гостей мероприятия и обсудили идеи развития города как гастрономической столицы.

Основатель более 50 российских ресторанов Тимур Ланский подчеркнул, что Казань ассоциируется с восточной и татарской кухней, а для дальнейшего развития нужно преломить этот стереотип.

Фото: kzn.ru

Бренд-шеф театра кухни Dali, вице-президент Гильдии поваров РТ Ильгиз Галиев предложил Казани развивать ресторанный бизнес по всей России, а операционный директор бренда Jamie Oliver Станислав Слапогузов высказал идею о создании в столице Татарстана особой экономической зоны для ресторанного бизнеса, об этом сообщается на сайте мэрии города.



Фестиваль будет проходить сегодня до 20.00. Самая большая площадка — зона фуд-корта, которая объединяет более 30 фуд-траков. Здесь многодетным семьям будет предоставляться скидка в 30%. Хедлайнером вечера — рок-музыкант Найк Борзов.

Татьяна Леухина