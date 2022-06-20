Совет директоров «Завода «Копир» решил не выплачивать дивиденды по результатам финансового года
Совет директоров АО «Завод «Копир» принял решение не выплачивать дивиденды по итогам прошлого финансового года. Об этом сообщается на портале центра раскрытия корпоративной информации.
— Прибыль финансового года не распределять. Выплату дивидендов не производить, — говорится в сообщении.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия за 2021 год составила 2,17 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 119,3 миллиона. Уставной капитал завода составляет 63,6 миллиона рублей.
Тремя крупнейшими акционерами общества являются татарстанские предприятия: ЗАО «Канфинанс» владеет 19,95% акций, ЗАО «Инногрупп» — 18,22%, ЗАО «Риверпарк» — тоже 18,22%. Завод «Копир» занимается производством электрической распределительной и регулирующей аппаратуры.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым