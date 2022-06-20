Совет директоров «Завода «Копир» решил не выплачивать дивиденды по результатам финансового года

Фото: АО «Завод «Копир»

Совет директоров АО «Завод «Копир» принял решение не выплачивать дивиденды по итогам прошлого финансового года. Об этом сообщается на портале центра раскрытия корпоративной информации.

— Прибыль финансового года не распределять. Выплату дивидендов не производить, — говорится в сообщении.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия за 2021 год составила 2,17 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 119,3 миллиона. Уставной капитал завода составляет 63,6 миллиона рублей.

Тремя крупнейшими акционерами общества являются татарстанские предприятия: ЗАО «Канфинанс» владеет 19,95% акций, ЗАО «Инногрупп» — 18,22%, ЗАО «Риверпарк» — тоже 18,22%. Завод «Копир» занимается производством электрической распределительной и регулирующей аппаратуры.

Артем Гафаров