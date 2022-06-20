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«Рубин» объявил стартовый состав на первый матч после вылета в ФНЛ

14:45, 20.06.2022 1
«Рубин» объявил стартовый состав на первый матч после вылета в ФНЛ
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» опубликовал стартовый состав на товарищескую игру с тольяттинским «Акроном». Матч пройдет в столице Татарстана. Начало запланировано на 15.00 по московскому времени.

Игра с «Акроном» будет первым матчем «Рубина» после вылета в ФНЛ.

Основной состав: Медведев, Кабутов, Мартынович, Нижегородов, Ломовицкий, Зотов, Чуперка, Зуев, Йевтич, Бакаев, Фамейе. В числе запасных: Дюпин, Попов, Грицаенко, Тесленко, Суриков, Моторин, Фаттахов, Кузнецов, Косарев, Игнатьев, Муллин, сообщает пресс-служба «Рубина».

16 июня стало известно расписание товарищеских матчей «Рубина» на тренировочные сборы. Казанскому клубу предстоят пять встреч.

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Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 июн
    Отскочил после 1 тайма пончик
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