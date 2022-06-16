Опубликовано расписание товарищеских матчей «Рубина»

Стало известно расписание товарищеских матчей «Рубина» на тренировочные сборы. Казанскому клубу предстоят пять встреч, в том числе с ФК «КАМАЗ» и «Уфа».

20 июня «Рубин» сыграет с футбольным клубом из Тольятти «Акрон». В следующем матче казанский клуб сыграет против ФК «КАМАЗ» — игра назначена на 24 июня. 28 июня «Рубину» предстоит матч с «Крыльями Советов».

Точная дата следующей встречи пока не определилась — 4 или 5 июля. Соперник также не известен. 10 июля «Рубин» сыграет с «Уфой».

На прошлой неделе «Рубин» объявил состав команды на предстоящие сборы. В него вошли четыре вратаря, семь защитников, 15 полузащитников и пять нападающих. В их числе и новички «Рубина».

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Татьяна Демина