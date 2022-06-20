В Татарстане выдача кредитных карт увеличилась на 5,4%

В мае жители Татарстана оформили 27 732 кредитные карты. Это на 5,4% больше, чем в апреле, когда их число составило 26 306, подсчитало Национальное бюро кредитных историй.

По количеству новых кредиток среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных карт Татарстан занял 8-е место. Республику обогнали Москва (71 253 кредитных карты), Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Башкирия, Свердловская и Ростовская области.

Наибольший рост числа выданных карт зафиксировали в мае в Ставропольском крае — на 12,6%. В Тульской области прирост составил 11,1%, в Иркутской области — 10,4%. В Приморском крае в мае выдали кредитных карт на 10,2% больше, чем в апреле, а в Омской области — на 8,7%.

Фото: Максим Платонов (архив)

— В апреле — мае сегмент новых кредитных карт почти восстановился после мартовского «санкционного» шока, — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По данным 4 тысяч кредиторов, которые передают сведения в НБКИ, в мае 2022 года в России выдали 970 тысяч кредитных карт, что на 6% больше, чем в апреле. При этом по отношению к маю 2021-го их число сократилось на 6,9%, а по сравнению с «досанкционным» февралем 2022 года — на 13,8%.

Татьяна Демина