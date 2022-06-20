В России в мае выдали почти миллион новых кредитных карт

В мае текущего года число новых выданных кредитных карт в России составило 0,97 млн, сообщает RT со ссылкой на данные, предоставленные Национальным бюро кредитных историй (НБКИ).



По сравнению с апрелем (0,91 млн) этот показатель больше на 0,6%, однако по сравнению с тем же периодом прошлого года число карт сократилось на 6,9% (в мае 2021 года — 1,04 млн единиц).

Больше всего новых кредиток было выдано в Москве (71,3 тыс. единиц), Московской области (51,5 тыс.), Санкт-Петербурге (39,1 тыс.), Краснодарском крае (38,6 тыс.) и Башкортостане (34,2 тыс.).

Майский рост выдачи кредиток объясняется снижением ключевой ставки ЦБ и сокращением рыночных ставок. Отмечается и рост спроса на кредитные ресурсы, пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Фото: pixabay.com

В феврале 2022 года банки в России выдали более 1,11 млн кредитных карт — это на 23% превышает показатель за аналогичный период 2021-го.

В России в апреле количество выданных кредитных карт превысило отметку в 50 миллионов, из них по 2,9 миллиона кредиток допущена просрочка в более чем 90 дней. Портфель кредитных карт российских банков в апреле вырос на 1,05%, то есть до рекордных 1,4 триллиона рублей. Количество выпущенных карт достигло 50,1 миллиона карт, показав увеличение на 1,3%.

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Маргарита Головатенко