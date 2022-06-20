В Челябинской области произошло ДТП с экскурсионным автобусом, который вез туристов из Казани

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

20 июня около 5.10 часов на 1 571 км трассы Москва — Челябинск произошло ДТП с экскурсионным автобусом, возвращавшимся из Казани в Челябинск. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по области.



Согласно данным Госавтоинспекции, водитель 1976 года рождения за рулем автобуса Mercedes-Benz в условиях тумана не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигающимся впереди грузовиком той же марки — им управлял мужчина 1966 года рождения.

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

В салоне автобуса находились два водителя и 41 пассажир, информация по пострадавшим уточняется. Известно, что 13-летнему подростку оказана медицинская помощь. За туристами отправили подменный автобус, они ожидали его в придорожном кафе.

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

В феврале этого года в Башкирии автобус Mercedes-Benz Sprinter с туристами съехал в кювет и завалился на бок после ДТП. В салоне находилась туристическая группа из Челябинска в составе 20 человек.



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Маргарита Головатенко