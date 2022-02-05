В Башкирии автобус с 20 туристами завалился на бок после ДТП

В Башкирии автобус Mercedes-Benz Sprinter с туристами съехал в кювет и завалился на бок после ДТП. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ.

ДТП произошло на трассе Белорецк — Отнурок вблизи деревни Отнурок. В автобусе была туристическая группа из Челябинска в составе 20 человек. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

Фото: vk.com/mchsrb

В январе в Татарстане произошло массовое ДТП с участием автобуса, большегруза и нескольких легковушек. В нем погиб водитель автобуса: он скончался от полученных травм в Новошешминской ЦРБ. Остальные пострадавшие — четыре человека — доставлены в больницу Чистополя. Еще одна девушка самостоятельно обратилась в Черемшанскую ЦРБ.

Татьяна Леухина