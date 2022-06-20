В МГУ призвали сохранить бакалавриат и магистратуру в российских вузах

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий считает, что новая система высшего образования, идущая на смену Болонской, должна содержать все варианты обучения, включая бакалавриат и магистратуру. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, стоит отдать преимущество специалитету и интегрированной магистратуре, а бакалавриату и отдельным программам магистратуры — определенный процент. Также ученый выразил уверенность, что бакалавриат останется в отдельных направлениях подготовки студентов.

Также Садовничий выступил за плавное изменение системы без радикальной ломки. Он предложил модель, по которой давно работает МГУ. В ней на первое место ставится подготовка по специалитету по наукоемким, фундаментальным направлениям, второе — интегрированная магистратура (подразумевается, если бакалавр завершает свое обучение, то потом может продолжить учебу на той же кафедре и тому же направлению в магистратуре), третье — отдельно бакалавриат и отдельно магистратура.

Фото: vk.com/msu_official

В начале июня замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев заявил, что все вузы страны исключены из Болонского образовательного процесса. Глава ведомства Валерий Фальков называл эту систему «прожитым этапом». Он отмечал, что будущее за российской собственной уникальной системой образования.

На днях замминистра науки и высшего образования страны Петр Кучеренко сообщил, что Россия на сегодняшний день не может полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры. Он подчеркнул, что модернизация национальной системы не означает ее изоляции.

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Дарья Акимова