Вероника Кудерметова снялась с теннисного турнира в Бад-Хомбурге из-за травмы спины

Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова снялась с турнира категории категории Женской теннисной ассоциации WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия) из-за травмы спины. Об этом сообщает «РИА Новости».



Она должна была сыграть в первом круге с соотечественницей Анной Калинской. Теперь с ней встретится французская теннисистка Ализе Корне. Кудерметову же в основной сетке соревнований заменит японка Мисаки Дои.

Соревнования в Бад-Хомбурге проходят с 19 по 25 июня. Действующей чемпионкой турнира является немка Анжелика Кербер.

Фото: pxhere.com

16 июня Кудерметова обыграла свою соотечественницу Людмилу Самсонову в матче второго круга турнира WTA 500. Матч завершился со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1.

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Дарья Акимова