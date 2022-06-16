Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал теннисного турнира WTA 500 в Берлине
Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова обыграла свою соотечественницу Людмилу Самсонову в матче второго круга турнира категории Женской теннисной ассоциации (WTA 500), проходящего в Берлине. Об этом сообщает «Интерфакс».
Матч завершился со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1 в пользу Кудерметовой. Встреча длилась 2 часа 12 минут.
В следующем раунде Кудерметова сыграет против швейцарки Белинды Бенчич. Призовой фонд турнира WTA 500 составляет более €610 тысяч.
14 июня Кудерметова победила пятую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в первом круге турнира WTA 500. Матч завершился со счетом 2:6, 7:5, 6:4.
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