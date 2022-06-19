СМИ: Путин при помощи энергетики нанес удар по самому уязвимому месту европейских политиков

Президент России Владимир Путин из-за решения ограничить поставки газа в ЕС ударил по самому уязвимому для европейских лидеров вопросу — количеству голосов, которое население будет готово отдать за них на выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Согласно тексту, выборы в крупных странах Европы пройдут ближе к зиме, когда отсутствие российского газа в домах и на предприятиях станет ощущаться наиболее остро. К примеру, первое голосование в Германии, весьма зависимой от поставок топлива, пройдет уже в октябре. Италии, еще одному крупному импортеру газа, предстоят общенациональные выборы в середине следующего года.

Уточняется, что европейские правительства вынуждены увеличивать расходы, пытаясь смягчить удар по населению. Так, президент Франции Эммануэль Макрон одобрил выделение €28 миллиардов, чтобы ограничить цены на газ и предоставить скидки на бензин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России. Новые ограничительные меры предполагают отказ стран Евросоюза от импорта нефти из РФ в течение полугода, от импорта нефтепродуктов — на 8 месяцев. Также речь идет о поэтапном отказе от российской нефти, перевозимой по морю.



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Дарья Акимова