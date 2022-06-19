Казанские заправки Shell окончательно переименовали в Teboil

Фото: Максим Кокунин

Автомобильные заправки Shell, расположенные в Казани, полностью переименованы в Teboil. Об этом сообщил корреспондент «Реального времени».

Вместе с названием и логотипом бренда сменились и обозначения топлива. Так, премиальное V-Power стало называться «АИ-95+» и «АИ-98+», а дизель — «ДТ+».

Фото: Максим Кокунин

Вывески с новыми названиями висят на проспекте Победы и Мамадышском тракте в Советском районе города, напротив торгового центра «Парк Хаус» в Ново-Савиновском районе и в других.

Фото: Максим Кокунин

О том что заправки в Казани начали менять свои логотипы стало известно в этом месяце. Напомним, 7 июня сообщалось, что «Лукойл» переведет более 400 заправок, купленных у Shell, под финский бренд Teboil. Начался и ребрендинг АЗС.



В мае на автозаправках Shell временно перестали продавать топливо. Это произошло на тех заправках, которые входят в сделку с «Лукойлом».

В том же месяце компания «Лукойл» объявила о приобретении 100%-ной доли в ООО «Шелл Нефть» — дочки Shell. Оно занималась в России розничной продажей нефтепродуктов и производством смазочных материалов.

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Максим Кокунин