В Казани заправки Shell теперь работают под брендом Teboil

Автомобильные заправки Shell, расположенные в Казани, теперь переименованы в Teboil. Об этом сообщил корреспондент «Реального времени».

Вывески с новыми названиями висят на Мамадышском тракте в Советском районе города и напротив торгового центра «Парк Хаус» в Ново-Савиновском районе.

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

На днях сообщалось, что «Лукойл» переведет более 400 заправок, купленных у Shell, под финский бренд Teboil. Начался и ребрендинг АЗС.



В мае на автозаправках Shell перестали продавать топливо. Это произошло на тех заправках, которые входят в сделку с «Лукойлом».



В прошлом месяце компания «Лукойл» объявила о приобретении 100%-ной доли в ООО «Шелл Нефть» — дочки Shell. Оно занимается в России розничной продажей нефтепродуктов и производством смазочных материалов.

Дарья Акимова