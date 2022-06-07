«Лукойл» будет развивать в России сеть АЗС Shell под финским брендом Teboil

«Лукойл» переведет более 400 заправок, купленных у Shell, под финский бренд Teboil. Об этом заявили в компании.

Теперь завод смазочных материалов в Тверской области, перешедший в собственность «Лукойла» в рамках сделки с Shell, будет выпускать продукцию под брендом Teboil. Начался и ребрендинг АЗС.

Топливным брендом Teboil «Лукойл» владеет с 2005 года, приводит ТАСС заявление компании.

В мае на автозаправках Shell перестали продавать топливо. Это произошло на тех заправках, которые входят в сделку с «Лукойлом».



В прошлом месяце компания «Лукойл» объявила о приобретении 100%-ной доли в ООО «Шелл Нефть» — дочки Shell. Оно занимается в России розничной продажей нефтепродуктов и производством смазочных материалов.

Татьяна Леухина