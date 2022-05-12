«Лукойл» покупает «дочку» компании Shell в России — ее АЗС есть в Казани

Компания «Лукойл» объявила о приобретении 100%-ной доли в ООО «Шелл Нефть» — дочки Shell. Компания занимается в России розничной продажей нефтепродуктов и производством смазочных материалов.

— Сделка будет завершена после получения согласования Федеральной антимонопольной службы, — говорится в сообщении «Лукойл». В компании указали, что более 350 работников ООО «Шелл Нефть» останутся работать в ней.

«Шелл Нефть» включает 411 АЗС, которые находятся преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Они есть и в Казани. В компанию также входит завод по производству смазочных материалов в Тверской области.

В Казани первая АЗС Shell открылась 5 октября 2016 года. В торжественной церемонии участвовал президент Татарстана Рустам Минниханов. На открытие приезжал и исполнительный вице-президент концерна Shell Иштван Капитани. На сегодняшний день у Shell в Казани, а также Усадах и Высокой Горе насчитывается 16 заправок.

Фото: tatarstan.ru (архив, 5 октября 2016 года)

О том, что британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell решила продать запровочный бизнес в России, СМИ писали в начале мая. В сообщениях указывалось, что приобретением интересуется «Лукойл».

В первой половине марта, после начала спецоперации России на Украине, Shell объявил, что намерен отказаться от участия во всех нефтегазовых проектах в России. В качестве первого шага компания решила прекратить все спотовые закупки нефти.



Татьяна Демина