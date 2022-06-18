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Меркель заявила, что Россия не использовала газ и «Северный поток — 2» как оружие

19:46, 18.06.2022
Меркель заявила, что Россия не использовала газ и «Северный поток — 2» как оружие
Фото: nord-stream2.com

Россия не использовала газ и трубопровод «Северный поток — 2» в качестве оружия. Об этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

— Я верила не в перемены через торговлю, а в связь через торговлю со второй по величине ядерной державой в мире, — ответила она на вопрос о решении строительства газопровода.

Этот шаг был сложным, потому что говорилось о том, что Россия перестанет прокачивать топливо через Украину сразу после запуска «Северного потока — 2». В результате Запад добился сохранения транзита, передает «РИА Новости» ее слова.

Фото: wikimedia.org

    В феврале канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о прекращении сертификации «Северного потока — 2». Решение принято после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля президент США Джо Байден поручил ввести санкции против Nord Stream 2 AG — компании-оператора газопровода «Северный поток — 2». Они затронут и ее должностных лиц.

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    Татьяна Леухина
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