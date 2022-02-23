Байден поручил ввести санкции против компании-оператора «Северного потока — 2»

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Президент США Джо Байден распорядился ввести санкции против Nord Stream 2 AG — компании-оператора газопровода «Северный поток — 2». Они затронут и ее должностных лиц.

Байден дал распоряжение своей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG сегодня. Об этом говорится в его письменном заявлении.

Накануне он говорил о том, что США намерены сотрудничать с ФРГ, чтобы не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2». После признания Россией ДНР и ЛНР Байден объявил, что новые санкции коснутся суверенного долга РФ и российских элит.



Фото: nord-stream2.com

Напомним, правительство ФРГ уже остановило сертификацию «Северного потока — 2». Без нее газопровод запустить не получится. Такой мерой Германия отреагировала на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик.