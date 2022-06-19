Карту «Мир» могут начать принимать в 12 популярных туристических странах

Банковскую карту «Мир» могут начать принимать в 12 популярных среди туристов странах. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Сейчас ведомство по линии туристических министерств ведет работу по продвижению карточки «Мир» в семи новых странах. В ближайшее время Ростуризм планирует начать такой диалог еще с пятью странами.

— Называть конкретные страны пока не буду, но география достаточно обширная: это страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Ближнего Востока, — передает ТАСС ее слова.

Фото: duma.gov.ru

Также Догузова сообщала, что россияне могут расплачиваться картой «Мир» практически во всех отелях Турции. Также российские карточки принимают во многих популярных торговых точках республики.



В конце мая первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор намерен договориться еще с двумя туристическими странами о приеме карт российской платежной системы «Мир».



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Татьяна Леухина