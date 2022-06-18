В Ростуризме сообщили, что россияне могут расплачиваться картой «Мир» практически во всех отелях
Россияне могут расплачиваться картой «Мир» практически во всех отелях. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.
Наличие такой возможности подтвердил министр туризма Турции. Также российские карточки принимают во многих популярных торговых точках республики, передает ТАСС.
Вчера посол Бахрейна в России Ахмед Абдулрахман Аль-Саати заявил, что королевство планирует внедрить российскую платежную систему «Мир».
В мае вице-премьер Александр Новак сообщал, что Россия и Турция договорились о начале приема карт российской платежной системы «Мир» в турецких отелях и об увеличении ее использования в банкоматах.
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