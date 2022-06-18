На ПМЭФ-2022 приехали 14 тысяч гостей из 130 стран

На юбилейный Петербургский международный экономический форум приехали 14 тысяч человек из 130 стран с учетом России. Об этом заявил советник российского президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Своих официальных представителей прислали 79 государств. XXV Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня, передает «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

На мероприятии министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее формирование условий для восстановления жилья и инфраструктуры. В первую очередь будут восстанавливаться жилье и необходимая инфраструктура — школы, детские сады, медицинские учреждения, коммунальные объекты.

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Татьяна Леухина