Попова заявила, что в России нет случаев гепатита неизвестной этиологии

В России не зарегистрировали ни одного случая гепатита неизвестной этиологии. Каждый случай находится «под прицелом», в последние три месяца заболеваемость по всем гепатитам снижается. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сейчас каждый случай диагностируется и этиологически расшифровывается, поэтому пропустить какой-то гепатит невозможно, передает «РИА Новости» ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце апреля еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила, что гепатит неизвестной природы обнаружен уже в 12 странах Евросоюза. По состоянию на 25 апреля было зарегистрировано около 40 случаев. В ВОЗ сообщали, что случаи острого гепатита неизвестного происхождения зарегистрировали в 11 странах Европейского региона ВОЗ и одном государстве в регионе Северной и Южной Америки.



В мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 650 вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения в 33 странах. Зафиксированы девять летальных случаев, в 38 случаях потребовалась трансплантация печени.

Татьяна Леухина