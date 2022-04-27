Еврокомиссия: гепатит неизвестного происхождения зафиксировали уже в 12 странах Евросоюза

Фото: Максим Платонов

Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила, что гепатит неизвестной природы обнаружен уже в 12 странах Евросоюза. Об этом сообщает «РИА Новости».

По ее словам, на 25 апреля имеется около 40 подтвержденных случаев. Они касаются детей в возрасте от одного месяца до 16 лет.

Кириакидес подчеркнула, что в Евросоюзе внимательно следят за ситуацией, и она вызывает беспокойство.

Фото: Максим Платонов

На днях в ВОЗ сообщили, что у детей в разных странах мира было зарегистрировано 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения. Примерно 10% пациентов потребовалась трансплантация печени. По данным Роспотребнадзора, в России не выявлено случаев этого заболевания.

Дарья Акимова