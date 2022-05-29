В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии в России случаев острого гепатита

В России не выявили случаев заболеваемости острым гепатитом неизвестного происхождения, а риск его завоза оценивается как минимальный, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в воскресенье.



Для предупреждения риска завоза инфекции принимается необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах, отметили в ведомстве.

— С большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограничено, в связи с чем риск завоза оценивается как минимальный, — приводит сообщение ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

На позапрошлой неделе в Роспотребнадзоре заявили, что в России на сегодня не обнаружили случаев заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения у детей.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 27 мая в 33 странах пяти регионов зарегистрировано 650 вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения. Зарегистрированы девять летальных случаев, в 38 случаях потребовалась трансплантация печени.

Маргарита Головатенко