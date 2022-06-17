Третий день работы делегации Татарстана на Петербургском международном экономическом форуме — видео

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Делегация Татарстана третий день продолжает работу на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сегодня президент республики Рустам Минниханов встретился с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым, обсудил совместные проекты. Стороны подписали соглашение о намерениях по реализации геологоразведочного проекта Каратон-Саркамыс.

Минниханов также пообщался с министром инновационного развития Узбекистана Иброхимом Абдурахмоновым и послом Бахрейна Ахмедом Абдулрахманом Аль-Саати, которого пригласил в гости в Россию вместе с правителем королевства.

На ПМЭФ объявили, что Татарстан занял второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. Лидером стала Москва.

Рустам Минниханов подписал на ПМЭФ 14 соглашений. Еще шесть заключили в его присутствии.

Во второй день ПМЭФ Татарстан принимал участие в пилотном проекте по созданию единой базы объектов недвижимости и инфраструктуры. Минниханов, выступая на тематической панельной сессии форума, рассказал, что в республике есть более 850 тысяч зданий с незарегистрированными правами.



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Дарья Акимова