Третий день работы делегации Татарстана на Петербургском международном экономическом форуме — видео
Делегация Татарстана третий день продолжает работу на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Сегодня президент республики Рустам Минниханов встретился с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым, обсудил совместные проекты. Стороны подписали соглашение о намерениях по реализации геологоразведочного проекта Каратон-Саркамыс.
Минниханов также пообщался с министром инновационного развития Узбекистана Иброхимом Абдурахмоновым и послом Бахрейна Ахмедом Абдулрахманом Аль-Саати, которого пригласил в гости в Россию вместе с правителем королевства.
На ПМЭФ объявили, что Татарстан занял второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. Лидером стала Москва.
Рустам Минниханов подписал на ПМЭФ 14 соглашений. Еще шесть заключили в его присутствии.
Во второй день ПМЭФ Татарстан принимал участие в пилотном проекте по созданию единой базы объектов недвижимости и инфраструктуры. Минниханов, выступая на тематической панельной сессии форума, рассказал, что в республике есть более 850 тысяч зданий с незарегистрированными правами.
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