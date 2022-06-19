В Татарстане прививку против COVID-19 сделали более 2,5 миллиона человек

Фото: Максим Платонов

В Татарстане прививку против коронавируса сделали 2 526 672 человека. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Завершили курс вакцинации против COVID-19, то есть получили оба компонента вакцины, 2 456 064 жителя Татарстана.

В России прививку сделали 92 457 263 человека. Завершили курс вакцинации из них 88 082 869 россиян.

Фото: Ринат Назметдинов

Напомним, массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в Татарстане 18 января 2021 года. К этому времени в республике уже вакцинировали почти 3 тысячи человек.

С 11 октября 2021 года в республике проводилась обязательная вакцинация отдельных категорий граждан от коронавируса. Ее отменили лишь в марте этого года. В постановлении руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану указывалось, что уровень коллективного иммунитета среди категорий граждан, подлежавших обязательной вакцинации против коронавируса, по состоянию на 10 марта превысил 80%.



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Татьяна Демина