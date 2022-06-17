Абрамченко заявила, что следующий год на мировом рынке продовольствия будет самым тяжелым
Вице-премьер России Виктория Абрамченко высказала мнение, что следующий год для мирового продовольственного рынка станет самым тяжелым. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, говорить о снижении цен пока преждевременно. Также накануне она заявила, что никаких резких мер по сдерживанию роста цен на продукты государство проводить не будет.
В начале июня Абрамченко предложила продлить меры по сдерживанию роста цен на удобрения до 31 мая 2023 года. Принятые кабмином меры признаны эффективными.
В конце мая президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова внести вклад в преодоление продовольственного кризиса. Сделать это предлагалось путем экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада.
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