Путин заявил, что Россия готова внести вклад в преодоление продовольственного кризиса

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Одной из тем для обсуждения стала ситуация в сфере глобальной продовольственной безопасности.



В ходе разговора российский лидер заявил, что страна готова внести весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса путем экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада.

Также Путин отметил необоснованность обвинений в адрес России касаемо проблем с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Одна из причин возникших сложностей — сбои в работе производственных и логистических цепочек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам президента России, также на это повлияла финансовая политика стран Запада в период пандемии COVID-19. Ситуация усугубилась в результате санкций против России, которые ввели США и Евросоюз, сообщается на сайте Кремля.

В этом месяце официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что из-за спецоперации на Украине может наступить глобальный голод. По словам Захаровой, цены на продовольствие растут из-за санкций, введенных против России западными странами под напором США.

Диана Жиленкова