Синоптики предупредили татарстанцев о тумане и сильном ветре 18 июня
В субботу, 18 июня, в Татарстане, в том числе и в Казани, ожидается ухудшение погоды. Об этом жителей республики предупредили в Гидрометцентре республики.
По прогнозу синоптиков, завтра ночью и утром местами ожидается туман. Днем и вечером возможна гроза с кратковременными усилениями ветра. Его порывы могут достигать 15—20 м/с.
Напомним, по прогнозу синоптиков, в Татарстане в ближайшие выходные сохранится неустойчивая погода. Ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Дневная температура воздуха не превысит +27 градусов.
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