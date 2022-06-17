Синоптики предупредили татарстанцев о тумане и сильном ветре 18 июня

Фото: Максим Платонов (архив)

В субботу, 18 июня, в Татарстане, в том числе и в Казани, ожидается ухудшение погоды. Об этом жителей республики предупредили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, завтра ночью и утром местами ожидается туман. Днем и вечером возможна гроза с кратковременными усилениями ветра. Его порывы могут достигать 15—20 м/с.



Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, по прогнозу синоптиков, в Татарстане в ближайшие выходные сохранится неустойчивая погода. Ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Дневная температура воздуха не превысит +27 градусов.



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Татьяна Демина