В Татарстане в выходные сохранится неустойчивая погода: дожди, грозы и шквалистый ветер

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в ближайшие выходные сохранится неустойчивая погода. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и сильный ветер. Дневная температура воздуха не превысит +27 градусов.

В пятницу, 17 июня, в отдельных районах Татарстана пройдут сильные дожди и грозы. Ожидается шквалистый ветер — порывы могут достигать 24 м/с, прогнозируют в Гидрометцентре республики. Днем потеплеет до +22... +27 градусов.

В выходные, 18 и 19 июня, синоптики прогнозируют кратковременные дожди. При грозах возможны шквалистые усиления ветра до 15—20 м/с. Ночные температуры составят от +10 до +16 градусов. Днем в субботу потеплеет до +22... +27°С, в воскресенье будет чуть прохладнее — от +20°С до+25°С.

Фото: Максим Платонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 20 июня, в республике сохранится теплая погода — днем потеплеет до +21... +26 градусов, однако местами вновь ожидаются дожди и грозы.



Сегодня, 16 июня, в Татарстане ожидается неустойчивый характер погоды. Синоптики предупреждают о дождях, местами сильных, грозах и граде. Также возможны кратковременных усилениях ветра — порывы могут достигать 15—20 м/с, локально — 24 м/с. Это связано с прохождением активных атмосферных фронтов. В полдень в Татарстане зарегистрировали +20... +29 °С.

Напомним, метеорологи не прогнозируют в Татарстане аномальной летней жары. Температура воздуха в июле будет ниже климатической нормы. Что касается августа, то в этом месяце аномального повышения температуры воздуха ждать также не стоит — среднесуточная температура может составить около +18°С. Зато сентябрь может удивить жаркой погодой.



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Татьяна Демина