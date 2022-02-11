Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил ТАНЕКО и КАМАЗ

Президенты Казахстана и Татарстана Касым-Жомарт Токаев и Рустам Минниханов посетили сегодня комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ТАНЕКО в Нижнекамске и производственный комплекс КАМАЗа. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Токаев в сопровождении Минниханова и гендиректора «Татнефти» Наиля Маганова ознакомился с деятельностью предприятия и посмотрел на основные производственные мощности. Затем лидер Казахстана побывал в операционном центре, где ознакомился с основными направлениями выпускаемой продукции. После Токаев встретился с будущими сотрудниками нового завода по производству автомобильных шин, который «Татнефть» планирует запустить в конце 2022 года в Казахстане. Сейчас они проходят обучение на действующем шинном производстве в Нижнекамске.

Также Токаев и Минниханов в сопровождении гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина посетили производственный комплекс предприятия в Челнах. Президенту Казахстана показали технологический цикл производства грузовых автомобилей, завод двигателей, завод каркасов кабин и автомобильный завод. После он встретился со специалистами совместного российско-казахстанского предприятия КАМАЗа, проходящими стажировку на челнинском производстве.

Фото:tatarstan.ru

Также сегодня Токаев посетил музей-заповедник «Казанский Кремль». Он осмотрели мечеть «Кул-Шариф» и Благовещенский собор. Его также сопровождал президент Татарстана Рустам Минниханов.





Дарья Акимова