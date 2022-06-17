В ПФР рассказали о праве россиян с 2019 года досрочно получать накопительную часть пенсии

Россияне могут получить накопительную часть пенсии до общеустановленного пенсионного возраста. Об этом заявили в Пенсионном фонде России.

Граждане могут право подать заявление на выплату накопительной части пенсии в 60 (мужчины) и 55 (женщины) лет. Такая возможность появилась после 2019 года, когда пенсионный возраст в стране повысился до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, но возраст для выплаты пенсионных накоплений остался прежним, передает «Прайм».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале мая член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщала, что в России проиндексируют пенсии на 8—9%. Точный размер увеличения пенсий в настоящее время обсуждают в правительстве и профильных думских комитетах.



Исследование инвестиционной компании Anderida Financial Group показало, что только каждый девятый россиянин регулярно откладывает на старость, при этом большинство граждан хотели бы скопить к выходу на пенсию 4—5 миллионов рублей.

Татьяна Леухина