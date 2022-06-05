Исследование: россияне хотели бы накопить к пенсии пять млн рублей

Только каждый девятый россиянин регулярно откладывает на старость, при этом большинство граждан хотели бы скопить к выходу на пенсию четыре-пять миллионов рублей. Об этом говорится в исследовании инвестиционной компании Anderida Financial Group.

Более 70% опрошенных считают, что, выходя на пенсию, желательно иметь подушку безопасности, которая будет покрывать недостающие ежемесячные траты для поддержания привычного образа жизни. По мнению 10% респондентов, прожить на пенсию реально и откладывать средства необязательно. Оставшиеся 20% надеются на финансовую поддержку от детей и внуков.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Каждый второй из тех, кто собирается полагаться на свои сбережения, называет сумму накоплений, которая должна быть на счету, равную четырем-пяти миллионам рублей. Еще 30% хотели бы иметь более пяти миллионов рублей, оставшиеся респонденты — два-четыре миллиона рублей.

Лишь 11% россиян регулярно откладывают на пенсию. С 2020 года этот показатель вырос на два процентных пункта, пишет «РИА Новости».

В конце мая премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и пенсий неработающим пенсионерам. Ожидается, что это затронет свыше 50 миллионов граждан. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрели более 500 миллиардов рублей. Неработающие пенсионеры будут получать в среднем более 19 тысяч рублей.



Татьяна Леухина