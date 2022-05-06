В Госдуме анонсировали автоматическую индексацию пенсий на 8—10%

В России проиндексируют пенсии на 8—9%, от самих граждан для этого не требуется никаких действий, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.



— Писать заявление для индексации выплаты гражданам не нужно, поскольку это все будет производиться в проактивном режиме. Сегодня Пенсионный фонд обладает цифровыми возможностями не собирать дополнительно какие-то заявления, — сказала она в беседе с «Москва 24».

Точный размер увеличения пенсий в настоящее время обсуждают в правительстве и профильных думских комитетах в размере от 8% до 10%, сказала она и предположила, что увеличение составит 9%.

Фото: realnoevremya.ru

В конце апреля президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будут приняты решения по индексации пенсий, зарплат бюджетников и всех пособий.

Маргарита Головатенко