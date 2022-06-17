В Татарстане оформлено более 2 тысяч сельских ипотек на сумму 7,5 млрд рублей

Жители Татарстана оформили 2 087 сельских ипотек на сумму 7,5 млрд рублей с начала действия госпрограммы в 2020 году. Такие данные предоставили Управление Росреестра по Татарстану и Минсельхоз республики.

Чаще всего такой возможностью пользовались жители Высокогорского района республики — 243 кредита и Зеленодольского района — 121. Больше всего сельских ипотек — 1 256 зарегистрировали в 2020 году. В 2021 году выдали 789 жилищных кредитов.

Кроме того, в 2022 году правительство России дополнительно выделит на развитие программы сельских ипотек 7 млрд рублей. По словам замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марселя Махмутова, позволит улучшить жилищные условия 16,6 тысячи семей, обеспечить субсидирование 97 тысяч выданных в 2020-2021 годах ипотечных кредитов.

Фото: Максим Платонов (архив)

На заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда» на полях ПМЭФ президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что в республике выдали кредитов по программе льготной ипотеки на 60,6 млрд рублей. Это позволило по итогам прошлого года ввести объем жилья в 3 млн кв. метров.



Дарья Акимова