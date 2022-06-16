В Татарстане выдали кредитов по программе льготной ипотеки на 60,6 млрд рублей

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В России выдали 776 тысяч кредитов по программе льготной ипотеки на сумму 2,3 трлн рублей, в том числе в Татарстане — 22 780 кредитов на 60,6 млрд рублей. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов на заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда» на полях ПМЭФ.

Он напомнил, что принят закон о комплексном развитии территорий, который позволяет более эффективно использовать потенциал внутригородских пространств. В Татарстане после определения первоочередных территорий под комплексную застройку получится дополнительно ввести 2,5 млн кв. м нового жилья.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

— Все эти меры позволили уже по итогам прошлого года ввести рекордный объем жилья в стране — 92,6 млн кв. м. Татарстан впервые преодолел рубеж в 3 млн кв. м, — отметил Минниханов.

На полях ПМЭФ рассматривают стратегию развития стройотрасли и ЖКХ, одним из ключевых направлений которой является улучшение жилищных условий. Для этого и для обеспечения ежегодного ввода 120 млн кв. метров жилья в соответствии с национальной целью требуется в 1,5 раза нарастить потенциал территорий, передает пресс-служба президента Татарстана.

Отдельно в стратегии уделяется внимание развитию кадрового потенциала отрасли, профессиональной трансформации, научной деятельности в строительстве.

1 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действия программы «Льготная ипотека» до конца 2022 года. Ее можно получить на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. В России также продлят программу льготной ипотеки для многодетных семей до конца 2023 года.

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Татьяна Леухина