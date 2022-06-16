События на Украине не оказали влияния на производителей ягод из Татарстана

Проведение специальной военной операции на Украине и, как следствие, уход некоторых предприятий и появление новых не оказали существенного влияния на ягодный рынок и фермеров из Татарстана. Об этом «Реальному времени» рассказал зеленодольский бизнесмен, владелец бренда «Ягодная долина» Ильдар Ситдиков.

— Украинский рынок — он уже у нас. Ну херсонская ягода. И получается, что там из-за проведения спецоперации цены стали очень низкими. Но у нас совершенно разные сроки созревания, и наши урожаи никак не пересекаются. Они как бы есть на рынке и есть. Мы не боимся. Так что особого влияния нет, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru (Ильдар Ситдиков справа)

Напомним, 11 мая власти Херсонской области объявили, что намерены обратиться к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. Кроме того, в области с нуля создадут пенсионные органы и выстроят банковскую систему. Уже 11 июня в Херсоне выдали первые российские паспорта. Отмечается, что их получили 25 человек.



Прим. ред.: В Херсонской области находится около 20 предприятий, занимающихся производством клубники и земляники. Средняя цена за 1 килограмм ягод в регионе составляет от 100 до 180 рублей, а основная часть продукции поставляется на рынки Крыма и Севастополя.

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Максим Кокунин