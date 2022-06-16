Сегодня в Татарстане ожидаются ливень, град и до +29 градусов

В четверг, 16 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем и вечером местами пройдет кратковременный дождь, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Синоптики предупреждают о грозе и граде. В отдельных районах Татарстана ожидаются сильные дожди и ливни.

Днем воздух прогреется до +24...+29 градусов. В Казани ожидается от +25 до +28°С. В Набережных Челнах потеплеет до +24... +28 градусов.

Фото: Максим Платонов

Ожидается юго-западный с переходом на северо-западный умеренный ветер. Днем и вечером возможны шквалистые усиления до 15—20 м/с. Локально порывы ветра могут достигать 24 м/с.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, ближе к выходным погода будет формироваться под влиянием атмосферных фронтов северо-западного циклона — пройдут дожди, возможны грозы. Днем температура воздуха не превысит +20... +25 градусов.



Татьяна Демина