В Татарстане выдали порядка 207 тысяч «Пушкинских карт»

В Татарстане по состоянию на 1 июня выдали порядка 207 тысяч «Пушкинских карт». Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов во время встречи с президентом-председателем правления АО «Почта Банк» Александром Пахомовым на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

— Отдельно отмечу уникальную программу, которую реализует Банк по поручению Президента нашей страны — «Пушкинская карта». Этот продукт у нас весьма востребован, — приводит слова Минниханова пресс-служба президента Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце мая заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Гузель Сагитова сообщала, что с начала 2022 года казанским школьникам музеями было продано 17,5 тысячи билетов по «Пушкинской карте».



Ранее Татарстан занял лидирующие позиции среди российских регионов, где молодежь покупает билеты в рамках программы «Пушкинская карта». По словам оператора «Почта банк», на республику приходится 9% покупок по карте.



Татьяна Леухина