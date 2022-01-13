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Минниханова вновь избрали председателем Совета Ассоциации инновационных регионов России

12:14, 13.01.2022
Минниханова вновь избрали председателем Совета Ассоциации инновационных регионов России
Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов переизбран председателем Совета Ассоциации инновационных регионов России. Решение принято абсолютным большинством голосов на общем собрании.

Оно прошло сегодня в рамках Гайдаровского форума, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Напомним, председателем Совета Ассоциации инновационных регионов России Минниханов был переизбран также в январе 2021, 2020 и 2019 годов. Он занимает этот пост с 2012 года.

Меморандум о создании Ассоциации инновационных регионов России президент Татарстана подписал 21 мая 2010-го.

ОбществоВласть Татарстан

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