Минниханова вновь избрали председателем Совета Ассоциации инновационных регионов России
Президент Татарстана Рустам Минниханов переизбран председателем Совета Ассоциации инновационных регионов России. Решение принято абсолютным большинством голосов на общем собрании.
Оно прошло сегодня в рамках Гайдаровского форума, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
Напомним, председателем Совета Ассоциации инновационных регионов России Минниханов был переизбран также в январе 2021, 2020 и 2019 годов. Он занимает этот пост с 2012 года.
Меморандум о создании Ассоциации инновационных регионов России президент Татарстана подписал 21 мая 2010-го.
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